В Индии основано Движение христианских женщин

В Индии основано новое Движение христианских женщин, которое призвано обратить внимание общественности на достоинство и ценность женщин, следуя положениям Второго Ватиканского собора и документа блаженного Папы Иоанна Павла II «Mulieris dignitatem».

Главные цели нового движения - продвигать послание об эмансипации женщин, открыть заново их важнейший вклад в жизнь Церкви и в индийское общество, освободиться от стереотипов подчинённости и комплексов неполноценности в стране, где тяжёлые и частые случаи изнасилований остаются безнаказанными, сообщает сайт Радио Ватикана.

По сообщению католического информационного агентства «Fides», на национальной конференции, прошедшей несколько дней назад в Бангалоре, сотни монахинь и мирянок различных христианских конфессий основали движение, призванное бросить вызов патриархальной ментальности и обеспечить женщинам полноценные права в обществе.

Среди основателей движения - Комиссия по делам женщин при епископской конференции Индии. Руководство нового движения заявило, что находится в «полном согласии с Папой Римским Франциском», который неоднократно подчёркивал важность и достоинство женщин в Церкви и в обществе.

Участники национальной конференции в Бангалоре выразили готовность выйти «из зоны комфорта, чтобы сострадать, содействовать справедливости и защищать достоинство женщин, сотрудничая с другими общинами» и предоставляя голос беднейшим и наиболее уязвимым женщинам.