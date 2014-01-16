В румынском монастыре мироточит список чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть»

Находящийся в румынском монастыре Paltin Petru Voda список чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть», подлинник которой хранится на Святой Горе Афон, начал источать ароматное миро. Об этом сообщил французский православный сайт «Orthodoxie.com» со ссылкой на официальный интернет-сайт монастыря.

Чудо впервые было зафиксировано 11 января. Запах выделяемого иконой мира был столь силен, что чувствовался вне только по всей церкви, где находится образ Богородицы, но даже снаружи здания.

Монастырь Paltin Petru Voda был основан совсем недавно, в 2000 г., отцом Юстином Парву (+2013 г.), который провел 17 лет в заключении в коммунистических тюрьмах. В настоящее время братия обители насчитывает 160 монахов, которые осуществляют значительную по масштабам благотворительную деятельность.

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