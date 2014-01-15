В Японии обнаружены 8 христианских часовен XVI века

В японской Такете обнаружены 8 христианских часовен периода преследований христиан, который начался в конце XVI в., сообщает Info Catolica.

Такета расположена в центре префектуры Оита Кюсю. Городок окружен горной цепью и омывается водами реки Оно. Во времена первых миссионеров Такета превратилась в один из центров Христианства.

На сегодняшний день в Такета из 25 тыс. жителей только около 300 являются христианами. В целом в Японии проживает около 2.5 млн христиан, в т. ч. члены автономной Православной Церкви Японии, которая входит в состав Московского Патриархата и насчитывает около 36 тыс. человек (0.03 % от общего числа населения).

С началом религиозных гонений в последней четверти XVI в. часть христиан была вынуждена принять буддизм, другие продолжали тайно исповедовать свою веру. Для совместных молитв и богослужений в горах выдалбливались небольшие пещеры. 3 года назад в окрестностях Такеты Гото Атсуси обнаружил первые часовни, в которых тайно встречались христиане.

Христианство появилось в Японии в середине XVI в. Первым проповедником был иезуит Франциск Ксаверий, основавший в 1549 г. в южном японском городе Кагосима небольшую католическую общину. Особенно успешно Христианство распространялось на острове Кюсю и в столичном регионе Кинки. К концу XVI в. в стране насчитывалось около 300 тыс. христиан.

Преследование верующих началось в 1587 г., после запрета на пребывание миссионеров, который наложил Тоётоми Хидэёси. В 1597 г. за нарушение указа были распяты 26 христиан. Запрет на Христианство действовал до 1859 г. Но репрессии продолжались и после реставрации Мэйдзи в 1868 г., когда Япония вступила на путь модернизации. Только в 1873 г. под давлением стран Запада и США японские власти изменили законодательство в отношении Христианства, разрешив свободную проповедь.

Sedmitza.ru