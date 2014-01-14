Русскоязычная православная община появилась во французской Тулузе

Символичным рождением общины Корсунской епархии в одном из крупнейших городов Франции стала совершенная впервые за несколько прошедших десятилетий священником Московского Патриархата Божественная литургия для русскоязычной диаспоры.

В день Христова Рождества в храме собралось более 50 человек, среди которых были выходцы из России, Украины, Белоруссии, Грузии, а также православные-выходцы из других стран, сообщается на сайте Корсунской епархии.

По договоренности Преосвященнейшего епископа Нестора и Высокопреосвященнейшего архиепископа Луки (Управляющего приходами Сербского Патриархата в Западной Европе), отныне богослужения будут совершаться регулярно, раз в месяц, каждое первое воскресенье месяца, в храме Сербской православной церкви.

Духовное окормление новообразованной общины в Тулузе поручено клирику Трехсвятительского храма в Париже священнику Максиму Политову.

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