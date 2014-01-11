В Израиле неизвестные осквернили две синагоги под Кирьят-Малахи
01:36, 11 января 2014Мир
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Повредили священные книги
В Израиле неизвестные осквернили две синагоги в населенном пункте Эзер в окрестностях Кирьят-Малахи, сообщила 10 января радиостанция "Коль Исраэль".
Местные жители утром обнаружили, что дверь главной синагоги взломана. Вандалы разломали дверцы Арон а-Кодеш и повредили священные книги, включая Тору.
Примерно такой же ущерб был причинен еще одной синагоге в Эзере.
Полиция расследует обстоятельства данного происшествия.
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