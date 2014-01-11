В Израиле неизвестные осквернили две синагоги под Кирьят-Малахи

В Израиле неизвестные осквернили две синагоги в населенном пункте Эзер в окрестностях Кирьят-Малахи, сообщила 10 января радиостанция "Коль Исраэль".

Местные жители утром обнаружили, что дверь главной синагоги взломана. Вандалы разломали дверцы Арон а-Кодеш и повредили священные книги, включая Тору.

Примерно такой же ущерб был причинен еще одной синагоге в Эзере.

Полиция расследует обстоятельства данного происшествия.

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