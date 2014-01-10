Тысячи православных паломников отпраздновали Рождество в Вифлееме - месте рождения Иисуса Христа.

Богослужение в главном рождественском храме Святой Земли совершил Патриарх Иерусалимский Феофил III.

"Мы призываем к миру во всем мире, прекращению насилия на Ближнем Востоке и других регионах мира, прекращению террористических атак", - воззвал он.

Феофил III молился также за успех мирных переговоров между палестинцами и израильтянами. "Мы призываем к успеху мирного процесса и международному признанию палестинского государства", - сказал он.

По традиции, в Вифлееме кортеж Патриарха Иерусалимского встречали более 2 тыс арабских скаутов - юных барабанщиков и волынщиков. В их сопровождении он прибыл на площадь Яслей, после которой через "Врата смирения" вошел в Базилику Рождества, где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Христа.

По оценкам израильской армии, за рождественские праздники Вифлеем на Западном берегу реки Иордан посетят более 300 тыс туристов. Для 50-тысячного населения Вифлеема туризм - главный источник дохода. Благодаря заметному снижению уровня насилия на Западном берегу реки Иордан в последние годы город посещает все большее число иностранцев.

Традиционно многолюдно в эти дни в храмах Русской православной миссии - Троицком соборе в Иерусалиме и других подворьях.

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