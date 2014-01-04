Православным чиновникам двух городов Латвии разрешили сделать Рождество выходным днем

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилс Янис Лачплесис издал распоряжение, согласно которому 7 января, когда православные и старообрядцы отмечают Рождество, объявляется выходным днем, сообщает ИТАР-ТАСС.

В этот день сотрудники муниципальных предприятий могут взять выходной и отмечать праздник по православным и старообрядческим канонам. Однако при этом им следует договориться с работодателями, будет ли отгул по случаю 7 января учтен во время отпуска или его необходимо отработать в другое время, отмечает самоуправление.

В Латвии проживают более 2 млн человек, из которых около 350 тыс. - православные и староверы.

В четверг аналогичное решение принял мэр города Резекне Александр Барташевич.

Президент республики ранее не раз заявлял, что православное Рождество должно стать официальным праздником.

В целом в стране насчитывается порядка 37% русскоязычных жителей. При этом в Риге русскоязычное население составляет около 45%, в крупнейших городах на востоке республики Даугавпилсе и Резекне - более 80 и 50%, соответственно.