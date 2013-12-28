Издана «История Христианской Церкви» на тайском языке

Вышла из печати книга «История Христианской Церкви» на тайском языке. Основой для новой книги послужила «Краткая История Церкви» священника Даниила Сысоева с разрешения правоприемников автора.

Перевод и редактирование текста были осуществлены иереем Данаем (Даниилом) Ванна и Напатрой (Наталией) Апхичатапхонг. Общая редакция – Представителя Русской православной церкви в Королевстве Таиланд архимандрита Олега (Черепанина). Техническая подготовка – д-ра Владимира Бунтилова. Объем книги – 96 страниц, тираж – 500 экземпляров.

Впервые на таиском языке рассказывается об историческом становлении и развитии христианской церкви так, как ее понимает и осознает православная церковь.

Новая книга будет направлена на приходы Московского Патриархата в Таиланде. Часть тиража передадут в высшие учебные заведения Королевства, где изучают русской язык, историю и культуру. По нескольку экземпляров будeт направлено в духовные школы в России, где изучаются вопросы миссиологии.

Седмица.Ru