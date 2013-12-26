Переиздана детская книга "Рождество Христово. Учимся иконам"

Накануне Рождества переиздана замечательная детская книжка - "Рождество Христово. Учимся иконам".

Дети узнают о событиях Рождества Христова через дивные росписи Джорджи, которые находятся в соборном храме священной обители Святого Дионисия на Святой Горе Афон.

Одновременно они совершат великолепное путешествие в мир византийского искусства - искусства, которое очень близко детской душе.

Это драгоценное сокровище с великой любовью нам предоставила священная обитель Святого Дионисия, с пожеланием, чтобы сами иконы обращались к душам наших детей.

Книга вышла в Издательстве Сретенского монастыря.

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