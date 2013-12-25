Афонский монастырь Ватопед оказал помощь больнице Кисама и Селины

Ватопедский монастырь на постоянной основе помогает многим благотворительным учреждениям в Греции. На сей раз помощь была оказана больнице при Митрополии Кисама и Селины (Критская Архиепископия Константинопольского Патриархата), сообщает Agionoros.ru.

К Празднику Рождества Христова Ватопед закупил тонну мяса птицы и передал её на нужды Кисамской Митрополии. В благотворительных столовых этой епархии нуждающимся предоставляются 1500 бесплатных обедов в неделю. Кроме того 350 семей на регулярной основе получают продукты и предметы первой необходимости для дома.

Митрополит Кисамский Амфилохий выразил глубокую признательность игумену Ефрему и братии Ватопедского монастыря: «Монастырь Ватопед, наперекор духу времени и тенденциям современности, на деле демонстрирует свою любовь, даря улыбки, радости и надежды для множества людей, претерпевающих страдания и испытания».

Митрополит Амфилохий рассказал о благотворительной деятельности своей епархии, приходящей на помощь всем, кто нуждается в поддержке и помощи (безработным, многодетным, пенсионерам и другим категориям населения).

«Мы благодарим монастырь Ватопед, который своим благородным и щедрым даром в очередной раз помог людям, жизнь которых в последние годы стала невыносимой», - подчеркнул митрополит.