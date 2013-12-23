Каждый 10-й молодой британец уверен, что Дед Мороз упоминается в Евангелии

Каждый десятый британец в возрасте от 25 до 34 лет уверен, что Дед Мороз упоминается в Евангелии – его перепутали с волхвами: об этом говорят результаты исследования, проведенного по заказу Christian Institute.

Значительное количество опрошенных также полагают, что хлев, в котором родился Богомладенец, был украшен новогодней елкой.

Опрос ComRes, проведенный по заказу Christian Institute, и охвативший 2000 репондентов, показал, что все больше и больше молодых людей в современной Британии "оказываются неосведомленными в религии", – пишет The Telegraph.

Глава Christian Institute Колин Харт так прокомментировал результаты эти трагикомические результаты:

«Этот опрос показал пугающее отсутствие знаний о христианском наследии нашей страны, – наследии, которое сформировало нашу историю, институты и законы и в конце концов нас самих и наши ценности»

«Когда один из 10 работников государственного сектора, включая социальных работников и учителей, считают, что Санта-Клаус является частью библейского повествования о Рождестве, то что уж тут говорить о наших детях?»

«Для многих студентов религией стала многоконфессиональной мешанина».

«Правительство должно занять твердую позицию, и вместо того, чтобы бояться лобби, следящего за политкорректностью, выступить гарантом того, чтобы нашим молодым людям правильно преподавалась история земной жизни Христа и Его послание».

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