Жизнь монаха на 40-метровой скале в горах Грузии

Маленький домик на неприступном утесе в горах Грузии вот уже 20 лет является единственным жизненным пространством для 59-летнего Максима Кавтарадзе. Все свободное время он проводит в непрерывных молитвах, а в пищу принимает то, что ему отправляют вверх на лебедке.

Скала носит название Столп Кацхи. Церковь у подножья появилась в 5 веке. До 15 века, пока Грузию не захватили турки-оттоманы, здесь жили монахи «столпники», передает Nevozmozhnogo.net.

С тех пор скит долгое время находился в запустении, и только монах Максим взялся за его восстановление. На собранные пожертвования удалось привести все в порядок и обустроить территорию, а в 2010 году сам Патриарх всея Грузии святейший и блаженнейший Илия Второй пожертвовал Кацхинскому монастырю старинную икону Ильи Пророка.

Надо сказать, что монах Максим, до того, как им стать, вел не самую праведную жизнь – пил, употреблял наркотики, сидел в тюрьме. Теперь искупает грехи молодости служением при монастыре. Монах ведет очень скрытный образ жизни.