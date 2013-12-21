В Киев прибыл Вифлеемский огонь

Киевляне встретили символический огонь мира и дружбы, зажженный на месте рождения Иисуса Христа.

Передача украинскими пластунами Вифлеемского огня мира состоялась на Владимирской горке возле памятника князю Владимиру Великому. В акции приняли участие около 50 киевлян и гостей столицы, сообщает Радио Свобода.

Далее огонь передадут в Национальный музей «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

Организаторы сообщают, что огонь будет разнесен по больницам, церквям, а также на Майдан Независимости активистам акции протеста.

В Украину Вифлеемский огонь прибыл 17 декабря. На украинско-польском пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенне» польские скауты передали его украинским пластунам.

Ежегодно традиционно польские скауты и украинские пластуны встречаются на границе, чтобы принести огонь - символ любви, покоя и надежды в Украине.

Такую традицию начали в конце 80-х прошлого века австрийские скауты, которые привозят огонь с места рождения Иисуса Христа, из Вифлеема. В австрийскую столицу ежегодно накануне Рождества приезжают делегации из разных стран мира, зажигают лампадки и везут их в свои страны.