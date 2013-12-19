В Казани восстанавливают церковь, в которой раньше был театр кукол

Казанская епархия проводит сбор средств на восстановление Духосошественской церкви - здания, в котором в течение многих лет располагался театр кукол «Экият». Церковь была построена в 1731-35 годы. Это здание в стиле русского барокко было возведено на средства четы Михляевых - владельца суконной мануфактуры Ивана Михляева и его супруги Евдокии.

Храм был главным приходом Суконной слободы и самым большим по численности прихожан в дореволюционной Казани - порядка 4 тыс. человек. В 2010 году здание было передано в ведение Казанской епархии. Однако до марта 2012 года в здании располагался театр кукол «Экият».

Кommersant