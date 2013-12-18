Горненский монастырь пострадавший от снегопада благодарит за помощь

"Низкий поклон и горячая благодарность всем, кто отозвался на просьбу о помощи Горненскому женскому монастырю, серьезно пострадавшему от сильнейшего снегопада на прошлой неделе.

Мы глубоко тронуты тем, что на счет Русской Духовной Миссии в Иерусалиме сразу стали поступать денежные средства в помощь обители.

Благодарим всех за материальную и молитвенную поддержку. «Доброхотно дающего любит Бог». (2 Кор. 9:7)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Рravoslavie.ru