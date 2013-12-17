В Индии неизвестные преступники разрушили распятие с образом Христа

Неизвестные преступники разрушили 133-летнее распятие с образом Христа в Индии. По информации Christian Today India, пострадал крест в церкви св. Франциска Ксаверия в западном пригороде Мумбаи - Вил-Парле.

Вандалы отломали руки и разрезали их на куски. Полиция завела расследование. Никаких арестов до сих пор произведено не было.

Информацию о преступлении осудили Глобальный совет индийских христиан (GCIC) и Христианско-социальный форум (CSF).

Генеральный секретарь CSF Йозеф Диас выразил обеспокоенность тем, что таких провокаций в ближайшее время, вероятнее всего, станет больше, так как страна движется в сторону всеобщих выборов, намеченных на начало следующего года.

Президент GCIC Саджан Джордж заявил, что религиозная нетерпимость растет как в космополитическом Мумбаи, так и в др. городах Индии. «Это уже второе осквернение в Мумбаи за последние 3 месяца. Предыдущее было совершено в церкви Святого Иосифа», пояснил Джорж.

Седмица.Ru