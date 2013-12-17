В Мексике за неделю образу Девы Марии Гваделупской поклонились 7 млн. человек

В Мексике на прошлой неделе состоялось самое многочисленное паломничество в мире – к образу Девы Марии Гваделупской в Мехико. Более 7 млн. человек посетили храм Девы Марии в мексиканской столице.

С начала недели до четверга, 12 декабря (день памяти образа), по информации администрации района, самому почитаемому в стране образу поклонились 6.8 млн паломников.

Предание Католической церкви предписывает появление этой традиции к 1531 г., когда индейцу Хуану Диего Куаутлатоатсину четыре раза являлась «прекрасная женщина», назвавшая себя Девой Марией и повелевшая построить храм на вершине холма Тепейак. Одним из первых источников, рассказавших об этом, стал Луис Лассо де ла Вега – его записи датируются 1649 г.

Когда храм был построен, к нему стали стекаться паломники со всей Америки, началось массовое крещение язычников-ацтеков.

В 1976 г. была возведена новая базилика на 20 тыс. человек. Образ Девы Марии, находящийся в церкви, называют «покровительницей двух Америк» и «смуглой Марией». К нему ежегодно совершает паломничество около 14 млн человек – и это является самым большим показателем в мире.

Образу Девы Марии, считающемуся нерукотворным, около 500 лет. Ряд экспертов считает, что полотно, на котором написана икона, состоит из волокон кактуса, которые, как правило, за 20 лет приходят в негодность, однако за несколько сотен лет образ не разрушился.

Седмица.Ru