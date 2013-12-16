В Сирии под миномётный обстрел попали дети из армянской школы

В результате миномётного обстрела вблизи Cтарого города в Дамаске погибли четверо детей, передаёт Theorthodoxchurch.info.

В момент атаки дети ожидали школьного автобуса возле армянской школы. В результате обстрела разрушен автобус и погиб водитель.

Исламские боевики периодически обстреливают город. Целью артиллерии являются поочередно военные объекты и христианские кварталы, которые считаются проправительственными. Антиправительственные войска Сирии убивают христиан как «неверных».

Глава Армянской церкви в Сирии епископ Армаш Налбандян резко осудил нападения исламских повстанцев на мирных граждан.

«Я не могу понять, какую идеологию исповедуют эти люди, если они совершают такие бесчеловечные поступки. Это обыкновенные бандиты - их преступления не поддаются описанию», заявил предстоятель Армянской церкви.

С начала вооруженных действий в Сирии, страну покинуло уже около 3 млн жителей, включая 10 тысяч христиан.

По словам епископа Армаша, бегство христиан для Армянской церкви особая трагедия, поскольку армяне изначально бежали в Сирию из Турции, спасаясь от турецкого геноцида 1915 г.

«Прибыв в Сирию как беженцы, мы начали строить церкви, школы, дома. А теперь 95 лет спустя мы подвергаемся новым гонениям и вынуждены бежать опять»,- говорит епископ Армаш.

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