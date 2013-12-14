Коптский патриарх Тавадрос II выдвинут на Нобелевскую премию мира
08:58, 14 декабря 2013Мир
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По инициативе общины Австрии
Коптская община Австрии начала кампанию за выдвижение кандидатуры главы Коптской церкви патриарха Тавадроса II на Нобелевскую премию мира. Об этом, как передает агентство Fides, объявил глава египетской общины в Австрии Муфид Экладиос.
Сторонники инициативы считают, что папа Тавадрос заслуживает престижной премии в знак признания усилий, приложенных им, чтобы предотвратить конфликты и сохранить социальный и религиозный мир и единство в Египте.
Патриарх Тавадрос в настоящее время находится в пастырской поездке по европейским странам.
Члены египетской общины Австрии пригласили своих соотечественников во всем мире принять участие в поддержке предложенной ими инициативы.
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