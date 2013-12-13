Книга митрополита УГКЦ признана в России экстремистской

Книга митрополита Андрея (Шептицкого) была признана в России экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов, сообщает ”Религия в Украине” со ссылкой на российский Информационно-аналитический центр ”Сова”.

В конце ноября 2013 года внимание общественности привлек п. 2087 Федерального списка экстремистских материалов, появившийся там 4 октября 2013 г. Это книга митрополита Андрея (Шептицкого) ”Правдива Вiра” (Люблин, 1990), включенная в Список на основании решения Мещанского районного суда Москвы от 14 марта 2013 г.

Книга находилась среди большого количества литературы, изъятой в начале 2011 года при обыске в Библиотеке украинской литературы в Москве, проходившего в рамках расследования по ст. 282 УК. Впоследствии дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но процесс признания экстремистскими конфискованных книг продолжился.

Сборник под названием ”Правдива віра : пастир. лист до вірних на Буковині” был написан в 1900 году и переиздан в польском городе Люблин в 1990-м. Его можно определить как катехизис, где митрополит Андрей (Шептицкий), Предстоятель Украинской Греко-Католической церкви в 1900–1944 годы, в настоящее время – кандидат на беатификацию, в основном призывает украинцев поддерживать католическую веру.

В Информационно-аналитическом центре ”Сова” не имели возможности ознакомиться с книгой, однако, по мнению сотрудников центра, нет оснований полагать, что тексты митрополита Андрея могут возбуждать ненависть или пропагандировать насильственные действия. ”Более того, очевидно, что сочинение более чем столетней давности имеет в основном историческую ценность. - говорится на сайте центра. - Пропаганду же превосходства католичества над другими конфессиями, неизбежно содержащуюся в тексте, нельзя рассматривать как признак экстремизма, поскольку это противоречит как законодательству, так и здравому смыслу”.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 20013 г. американская организация борьбы с антисемитизмом, Антидефамационнная лига, наградила посмертно за «отвагу и героизм в спасении евреев» во времена Второй мировой войны митрополита Андрея Шептицького.

Митрополита Шептицкого отметили наградой имени Яна Карского за «отвагу проявить заботу» – за то, что он доблестно спасал украинских евреев от истребления, устраивая им пристанище во времена, когда такие действия карались смертью.

Также в 2013 году Еврейская община Украины в сотрудничестве с Украинской греко-католической церковью учредили особое отличие – медаль митрополита Андрея Шептицкого, которой будут награждать лиц, которые больше всего прислужились делу украинско-еврейского примирения.