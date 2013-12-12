С Афона в РФ, Белоруссию и на Украину впервые доставят Дары волхвов

Священная реликвия Афона - Дары волхвов - по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые будет принесена в пределы Русской православной церкви к празднику Рождества Христова в январе 2014 года, сообщает Синодальный информационный отдел Московского патриархата.

Это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока младенцу Христу православные христиане вспоминают в Рождественский сочельник. Согласно писанию, восточные мудрецы принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан - как Богу и смирна - как Человеку на погребение.

"В дни празднования Рождества Христова в январе 2014 года святыня будет принесена в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Киев", - говорится в сообщении.

По преданию, до IV века Дары волхвов хранились в Иерусалиме, откуда впоследствии были перенесены в Константинополь и помещены в храме святой Софии. Здесь их видели русские паломники. В 1200 году о Дарах волхвов упоминает в своей "Книге Паломник" архиепископ Новгородский Антоний. После падения Константинополя реликвия была передана на Афон, где пребывает до настоящего времени.

Золото сохранилось в виде 28 небольших подвесок различной формы, искусно украшенных орнаментом в технике филиграни. К каждой из этих золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 особых ковчегах в ризнице монастыря святого Павла. Для поклонения паломников отделяется только их часть.

РИА Новости