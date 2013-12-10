Православное Миссионерское братство в Африке празднует 50-летие

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II поздравил Православное Миссионерское братство, основанное в 1963 году, с его "золотым" юбилеем, поблагодарив за ту самоотверженную работу, которая сегодня охватывает весь континент.

Братство было основано как общество "Друзья Уганды" в Салониках благодаря ревностному миссионеру, отцу Хризостомом Папасарантопулосом.

Уехав в 1961 году в Уганду, оттуда отец Хризостом написал своим духовным друзьям: "Помогите мне. Люди здесь жаждут православия и Христа и одновременно голодают".

Друзья откликнулись - и в Салониках 8 декабря 1963 года 26 человек собрались на первое совещание общества, созданного для того, чтобы оказать духовную и материальную помощь страждущим в Уганде.

После смерти отца Хризостома общество было переменовано - оно стало Православным миссинерским братством и сегодня осуществляет свою деятельность в 22 странах Африки и Азии.

Рravoslavie.ru