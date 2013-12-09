США закрывают свое посольство в Ватикане

Намерения администрации Барака Обамы закрыть посольство США в Ватикане уже назвали «плевком в лицо католиков», пишет Washingtontimes.

Офисы посольства США в Ватикане планируется перевезти в здание посольства США в Италии.

В качестве официальных причин переезда посольства в Италию заявлены меры безопасности в связи с прошлогодними нападениями на посольство США в Бенгази (Ливия).

По мнению бывшего посла в Ватикане Джеймса Николса, данный жест является значительным понижением отношений между Ватиканом и США.

«Ватикан является отправной точкой для множества международных связей США. Это, прежде всего, оскорбление для американских католиков и для Ватикана», заявил Николс в интервью National Catholic Reporter.

Мнение Джеймса Николса поддержали и другие американские дипломаты в Ватикане.

«Это является очередным проявлением антипатии администрации Обамы к католикам и к Ватикану, а также к христианам Ближнего Востока. Ватикан является ключевым пунктом в посредничестве во многих странах и прежде всего на Ближнем Востоке. И сейчас не лучшее время, чтобы избавиться от этой опоры. Теряя свой престиж в Ватикане, мы уменьшаем своё влияние», пишет Breitbartnews.

Правмир