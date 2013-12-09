В Великобритании пройдет выставка русских икон
20:48, 09 декабря 2013Мир
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Возрождение иконописной традиции
Экспозиция "Современная русская икона" откроется во вторник в выставочном зале представительства Россотрудничества в Лондоне.
Выставка приурочена к открытию в 2014 году перекрестного Года культуры России и Великобритании и 400-летию Дома Романовых.
В экспозицию, которая продлится до 17 декабря, вошли более 50 произведений современного церковного искусства, представляющих достижения четырех иконописных мастерских из России и шести мастеров-иконописцев из Эстонии. Цель выставки - показать возрождение русской иконописной традиции.
В открытии выставки примут участие архиепископ Сурожский Елисей, посол России в Великобритании Александр Яковенко, российские соотечественники, представители научных, деловых и общественных кругов королевства.
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