Австрийский женский монашеский орден выступил против запрета проституции

Неприятие запрета на проституцию, введенного на прошлой неделе властями Франции и являющегося предметом дискуссий во мн. др. европейских странах, высказал австрийский женский монашеский орден «Solwodi», сообщает Седмица.Ru.

Орден, занимающийся в Вене поддержкой бывших проституток и жертв торговли людьми, просит о финансовой поддержке, предоставлении жилья и предложений по образованию для женщин группы риска.

«Запрет на проституцию поставит женщин в нелегальное положение и тем самым усилит торговлю людьми, принуждение к проституции и сутенерство», — заявила глава ордена сестра Патрисия Эрбер. Около 85 % проституток принуждают заниматься проституцией. Необходимо бороться с этим принуждением, запрет ничего не даст, заявила Эрбер.

Многие из проституток в Австрии являются приезжими из Восточной Европы, Китая и Нигерии. Они проживают в стране нелегально и не имеют доступа к рынку труда и права на государственную поддержку. По мнению представительницы ордена, развитые страны Запада должны помогать отсталым регионам, откуда идет поток женщин, в решении финансовых проблем и способствовать улучшению качества жизни. Также предлагается изменить законодательство: проститутки должны быть застрахованы и регулярно проходить медицинское обследование, а государство должно устанавливать правила работы публичных домов и уличной проституции.

Национальное собрание Франции 4 декабря одобрило в 1-м чтении закон, классифицирующий проституцию как преступление, наказываемое штрафом. Согласно новому закону, работать проституткам можно, но пользоваться их услугами нельзя. За первое нарушение клиент заплатит 1.5 тыс. евро, если попадется вновь – 4 тыс. евро.

Правительство планирует выделить 20 млн евро на трудоустройство проституток. Из этих денег будет выделяться 343 евро ежемесячного пособия. Закон должны одобрить сенаторы и Конституционный совет. Если это произойдет, закон вступит в силу 1 июля.

В др. странах Европы продолжаются дебаты о легализации/запрете проституции. В частности, в Германии, принявшей в 2002 г. один из самых либеральных законов в Европе, легализовавший проституцию, консервативные политики жалуются, что страна превратилась в «бордель Европы». В Австрии большинство экспертов высказывается против абсолютного запрета на проституцию.