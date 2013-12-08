В ЮАР воскресенье посвящено молитве в память о Нельсоне Манделе

Молитве и размышлению в память о Нельсоне Манделе посвящено воскресенье в ЮАР.

Мандела - первый темнокожий президент страны и один из самых известных в мире борцов за права человека - скончался в четверг, и с тех пор по всей стране каждую ночь люди собираются в церквях и синагогах на всенощные бдения, сообщает Би-би-си.

Президент страны Джейкоб Зума призвал южноафриканцев не забывать принципы и ценности, за которые всю жизнь боролся Нельсон Мандела. "Он стоял за свободу, он боролся с угнетателями. Он хотел, чтобы все люди были свободны", - сказал Зума, выступая в методистской церкви Брайанстоун в Йоханнесбурге.

Во вторник, 10 декабря, на олимпийском стадионе в пригороде Йоханнесбурга, вмещающий до 95 тысяч человек, состоится панихида.

Национальная мемориальная служба состояться в четверг, 12 декабря. Прощание с телом Нельсона Манделы будет происходить в столице страны Претории в среду, четверг и пятницу.

"Мадиба не сомневался, что свет – есть. Он прокладывал дорогу в лучшее будущее, но одному ему было не справиться", - сказал в своей проповеди Себастьян Руссов, священник самой большой католической церкви ЮАР Регины Мунди, назвав Манделу по имени его клана.

"Мы празднуем его жизнь, а не скорбим о его смерти, - было сказано сегодня в церкви Библейской Благодати в Соуэто. - Он был стар, ему нужен был отдых, он сделал все, что мог. Спасибо, Господи, за Мадибу".

Для миллионов южноафриканцев Мадиба останется отцом нации и символом надежды и борьбы за равенство. Государственные похороны Нельсона Манделы состоятся 15-го декабря.