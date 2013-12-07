Из Саудовской Аравии за последний месяц выдворены около 100 тысяч христиан-эфиопов

Количество эфиопских мигрантов, репатриируемых из Саудовской Аравии с начала ноября, превысило 100 000 человек, сообщил министр иностранных дел Эфиопии, передает агентство Kipa-Apic.

Вследствие ужесточения миграционного законодательства Саудовского королевства в отношении нелегальных мигрантов, еще около 150 000 эфиопов в ближайшее время должны будут вернуться в свою страну.

Саудовские власти выдворяют из страны, прежде всего, мигрантов-христиан, которые раздражают ваххабитский режим Саудовской Аравии. Между тем, голод и безработица толкают эфиопов, исповедующих христианство монофизитского направления, массово эмигрировать в исламскую страну с наиболее жесткими законодательными нормами в отношении христиан.

Седмица.Ru