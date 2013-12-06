Папа Римский призвал молодых политиков последовать примеру Нельсона Манделы

Папа Франциск молится за то, чтобы пример Нельсона Манделы, который умер 6 декабря, зажигал "новые поколения политиков ставить справедливость и общее благо в авангарде своих политических устремлений".



Об этом говорится в телеграмме соболезнования, направленной Святейшим Отцом на имя Президента ЮАР Джейкоба Зума. Франциск отметил, что с грустью узнал о смерти Нельсона Манделы и выразил свою молитвенную солидарность с родственниками умершего, а также всем народом ЮАР.



Папа напомнил о верности политика принципам защиты человеческого достоинства, а также построения страны на фундаменте "ненасилия, примирения и правды". Франциск пожелал народу ЮАР божественных даров спокойствия и процветания, - сообщает Кириос со ссылкой на Радио Ватикан.



Нельсон Мандела был известным правозащитником. В 1964 г. за свою деятельность, направленную против системы апартеида, он был несправедливо осужден на пожизненное заключение. Был освобожден только в 1990 г. В 1993 г. ему была вручена Нобелевская премия мира за вклад в борьбу с политикой расовой дискриминации в ЮАР. В 1994 г. Мандела был избран первым чернокожим президентом этой страны. Политик скончался ночью 6 декабря в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет после продолжительной болезни.