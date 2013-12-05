Сирийские мелькиты хотят беатифицировать трех мучеников из Маалюли

Патриарх Мелькитской католической церкви Григорий III Лахам во время пленарной ассамблеи Конгрегации по делам Восточных церквей обратился к Святому Престолу с просьбой открыть процессы беатификации 3 мучеников, убитых за веру сирийскими исламистами в селении Маалюля, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство fides.

«Трое христиан, убитых в Маалюле за отказ отречься от веры – Мишель Таалаб, Антоний Таалаб и Саркис Захем – являются истинными мучениками, - сказал патриарх. - Мы готовы оставаться на этой благословенной земле даже ценой мученичества, ценой нашей крови».

Патриарх Григорий выразил серьезную озабоченность в связи с новым вторжением в Маалюлю отрядов сирийской оппозиции, взявших в заложники 12 монахинь православного монастыря св. Феклы.

По информации мелькитского патриарха, с начала гражданской войны в Сирии 9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Боле 1.2 млн сирийцев, в т. ч. 42 тыс. христиан, бежали в Ливан. В целом, за время военного конфликта страну покинули 450 тыс. христиан. Около 1200 христиан, в т. ч. священники и монашествующие, были убиты. Более 60 храмов были разрушены или повреждены.