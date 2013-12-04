В Неаполе владельцы аптеки зарабатывают на чувствах верующих

Владельцы аптеки в Неаполе быстро сообразили, как можно заработать на чувствах верующих. Фармацевты решили продавать «чудодейственное средство»: коробочки с чётками и иконкой с изображением «Божественного милосердия» пользуются большим спросом.

Прибыльную идею аптекарям подсказал Папа Франциск. 17 ноября во время воскресной молитвы понтифик в шутку назвал себя «врачом», главное лекарство которого – молитвы. Затем Папа извлёк коробочку с чётками, стилизованную под пачку таблеток, и заявил, что это – «духовное лекарство, полезное для сердца». В тот же день волонтёры раздали тысячи таких коробочек всем желающим.

«Это 59 таблеток, которые приносят любовь, прощение и братство», - заявил Папа Франциск, имея в виду количество бусин в чётках.

Церемониймейстер папского двора Конрад Краевский, которому и пришла в голову идея представить пастве «лекарство от Папы», рассказал, что, когда Франциск читал инструкцию по применению «таблеток», он смеялся. У лекарства нет никаких противопоказаний, говорится в описании. Его могут принимать даже беременные женщины, оно полезно в профилактических целях при дозировке один раз в день. Однако в экстренных случаях его можно принимать столько раз, сколько требует душа.

Кроме того, Святой Престол решил продлить акцию со «священным лекарством» - сейчас его можно купить в одной из церквей Рима. За один день продаж верующие приобрели уже более 2 тыс. упаковок «таблеток», поэтому было решено заказать ещё 10 тыс. Вся выручка от продажи пойдёт на благотворительность. В то же время фармацевты из Неаполя своей выручкой от продажи подделок «чудотворного лекарства от Папы» делиться ни с кем не намерены.

Russia Today"