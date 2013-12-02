Первая англиканская женщина-епископ появилась на Британских островах

53-летняя ирландка Пат Стори стала первой англиканской женщиной-епископом на Британских островах. 30 ноября состоялась ее инсталляция на кафедру городов Мита и Килдера, входящую в церковную провинцию Дублина, сообщзает Благовест-инфо.

Супруга англиканского священника Эрла Стори и мать двоих взрослых детей, Пат Стори служила священником на приходе св. Августина в Лондондерри (Северная Ирландия) с 2004 года. Ее епископскую хиротонию возглавил в дублинском соборе архиепископ Майкл Джексон.

Англиканская Церковь Ирландии стала первой из четырех национальных Церквей Британских островов, в которой появилась женщина-епископ. Церкви Шотландии и Уэльса также приняли решение ввести женский епископат.

И только Церковь Англии до сих пор не приняла такого решения, хотя обсуждение вопроса длится уже несколько лет. В конце ноября генеральный синод Церкви Англии одобрил принцип женского епископата – теперь свое мнение по данной теме должны высказать палаты епископов, священников и мирян. Окончательное решение должно быть принято в июле 2014 года. Чтобы в Церкви Англии появились женщины-епископы, необходимо, чтобы в каждой из трех палат предложение набрало по 2/3 голосов.