Историческое здание синагоги в Сан-Пауло будет реставрировано, благодаря финансовой помощи правительства Германии, сообщает Sinagoga.kiev.ua.

В ноябре генеральный консул Германии в Сан-Пауло подписал договор с еврейской общиной о создании совместного Реставрационного фонда, в который немецкая сторона внесет 422 000 долларов – большую часть стоимости ремонтных работ.

Деньги в фонд поступят из бюджета министерства иностранных дел Германии, из программы "Сохранение культурного наследия".

В расположенной в центре города синагоге "Бейт-Эль" будет также создан еврейский исторический музей.

Когда в конце 20-х годов прошлого столетия в Германии стал усиливаться национализм и антисемитизм, около 20 000 немецких евреев эмигрировали в Бразилию и часть из них осела в Сан-Пауло. Еврейские беженцы из Германии основали синагогу "Бейт-Эль" в 1932 году.