Самую большую в мире икону представили в луганском храме

По благословению архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана в Свято-Владимирском кафедральном соборе Луганска выставлена икона «Христос Вседержитель». По заявлению автора, художника Валерия Кошелева, это самая большая не только в стране, но и в мире, сообщают ПРАВМИР со ссылкой на «Факты».

Размер полотна — 3,26 на 2,82 метра. Художник претендует на рекорд Украины.

«Ранее самой большой выносной иконой считалась икона Воскресенского храма в Ярославской области России — ее размер 3,2 на 2,76 метра, то есть на шесть сантиметров в длину и ширину меньше моей. Я уже связался с представителями Книги рекордов Украины, и они готовы выехать в Луганск. На эту работу у меня ушло пять месяцев, но готовился я к этому всю свою жизнь», — рассказал Валерий Кошелев.

Художник писал монументальное творение для алтаря строящегося под Старобельском храма.

Лики на иконе написаны в соответствии с канонами, но оформление своеобразное — икона выполнена флуоресцентными (светящимися в темноте) красками и украшена почти тысячей стразов и бусинок искусственного жемчуга.