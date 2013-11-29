Летом 2014 года в Сан-Франциско пройдет XIII Всезарубежный съезд православной молодежи
С 27 июня по 4 июля
С 27 июня по 4 июля 2014 года в Сан-Франциско состоится XIII Всезарубежный съезд православной молодежи, посвященный изучению и распространению опыта миссионерского служения.
Форум пройдет в дни работы Архиерейского Собора РПЦЗ и 20-летия прославления Русской зарубежной церковью святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
В программе съезда планируется разработка планов-проектов на тему «Волонтерское служение в приходах», а также круглый стол с участием членов Архиерейского Собора.
Участники форума посетитят популярные творческие мастерские, местные православные дома престарелых и госпитали, примут участие в беседах с известными духовными лицами и представителями благотворительных фондов. Также планируется проведение паломнической и культурной программы с посещением русской крепости Форт-Росс.
С условиями участия и регистрации можно ознакомиться на сайте съезда.