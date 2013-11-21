Генеральный Синод Церкви Англии поддержал идею женского епископата
"В ногу с обществом”WebRep currentVote noRatingnoWeight WebRep currentVote noRatingnoWeight
Генеральный Синод - высший орган Церкви Англии – сегодня поддержал идею женского епископата. За то, чтобы разрешить женщинам становиться епископами, высказались 378 членов Синода. Восемь человек проголосовали против, 25 воздержались. Окончательное решение по данному вопросу Генеральный Синод примет в июле 2014 года, сообщает РИА «Новости». Примечательно, что еще в прошлом году предложение о женском епископате было отвергнуто. Идею женского епископата поддержал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. ”Я горячо поддерживаю предложение по предоставлению женщинам возможности стать епископами, и надеюсь, что Церковь Англии сделает этот важный шаг, чтобы обеспечить себе место современной церкви, которая двигается в ногу с нашим обществом”, - заявил премьер во время традиционной сессии вопросов и ответов в палате общин парламента.
”Если сравнить то, что мы имеем сегодня, с тем, что у нас было год назад, то нынешняя ситуация, как мне кто-то недавно сказал, - не что иное, как чудо”, - заявил журналистам епископ Саутуоркский Кристофер Чессан.
За то, чтобы разрешить женщинам становиться епископами, высказались 378 членов Синода. Восемь человек проголосовали против, 25 воздержались. Окончательное решение по данному вопросу Генеральный Синод примет в июле 2014 года, сообщает РИА «Новости».
Примечательно, что еще в прошлом году предложение о женском епископате было отвергнуто.
Идею женского епископата поддержал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. ”Я горячо поддерживаю предложение по предоставлению женщинам возможности стать епископами, и надеюсь, что Церковь Англии сделает этот важный шаг, чтобы обеспечить себе место современной церкви, которая двигается в ногу с нашим обществом”, - заявил премьер во время традиционной сессии вопросов и ответов в палате общин парламента.