В Сирии исламисты убили 70 христиан и обезглавили 3 священников
11:37, 05 ноября 2013Мир
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Последствия вторжения в Камышлы
Последствия вторжения повстанцев в город Камышлы на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы только сейчас стали известны в полном объеме, пишет в своем блоге американский специалист в области арабского языка и ислама Раймонд Ибрагим.
Боевики убили 70 христиан, обезглавили 3 священников и заставили остальных христиан, предки которых живут здесь со времен апостолов, бежать, спасая свои жизни.
Исламисты также разграбили храм, уничтожили все иконы, в т. ч. — древний образ Христа, который традиция относит к раннехристианским временам.
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