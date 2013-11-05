В Сирии исламисты убили 70 христиан и обезглавили 3 священников

Последствия вторжения повстанцев в город Камышлы на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы только сейчас стали известны в полном объеме, пишет в своем блоге американский специалист в области арабского языка и ислама Раймонд Ибрагим.

Боевики убили 70 христиан, обезглавили 3 священников и заставили остальных христиан, предки которых живут здесь со времен апостолов, бежать, спасая свои жизни.

Исламисты также разграбили храм, уничтожили все иконы, в т. ч. — древний образ Христа, который традиция относит к раннехристианским временам.

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