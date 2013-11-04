Во Флоренции власти дали разрешение на кладбище для нерожденных

Муниципальные власти Флоренции решили предоставить место для кладбища для нерожденных детей, сообщает Католический обозреватель.

Отмечается, что в действительности, это было, скорее, официальное признание уже существующего места на городском кладбище, где уже 17 лет хоронили нерожденных детей.

Итальянское законодательство допускает возможность таких захоронений, но левые и феминистские группы пытаются блокировать эту практику. Они считают, что она ударяет по праву на аборт и склоняет к чувству вины женщин, которые решили прервать беременность.

Впервые попытались узаконить это кладбище в прошлом году, но безрезультатно. Сейчас удалось его признать официальным местом захоронения, но без комментариев, какие именно захоронения там происходят.