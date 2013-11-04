Во Флоренции власти дали разрешение на кладбище для нерожденных
Где уже 17 лет были захоронения
Муниципальные власти Флоренции решили предоставить место для кладбища для нерожденных детей, сообщает Католический обозреватель.
Отмечается, что в действительности, это было, скорее, официальное признание уже существующего места на городском кладбище, где уже 17 лет хоронили нерожденных детей.
Итальянское законодательство допускает возможность таких захоронений, но левые и феминистские группы пытаются блокировать эту практику. Они считают, что она ударяет по праву на аборт и склоняет к чувству вины женщин, которые решили прервать беременность.
Впервые попытались узаконить это кладбище в прошлом году, но безрезультатно. Сейчас удалось его признать официальным местом захоронения, но без комментариев, какие именно захоронения там происходят.
Муниципальные власти Флоренции решили предоставить место для кладбища для нерожденных детей, сообщает Католический обозреватель.