Глава Мелкитской церкви рассказал в Лондоне о страданиях сирийских христиан

Нескончаемые взрывы бомбы, похищения людей, вымогательство денег — вот только часть тех проблем, которые стоят сегодня перед христианами Сирии, говорит лидер греко-католиков страны, посетивший Лондон и выступивший в Вестминстерском соборе – кафедральном храме Католической церкви Англии и Уэльса. Об этом сообщило агентство Independent Catholic News.

Патриарх Григорий III, в ходе встречи с более чем 300 благотворителями из организации «Помощь Церкви в беде», сказал: «Сирия идет длинным и кровавым крестным путем, который простирается вдоль всей страны».

«В любой можно быть убитым бомбой, ракетой или пулей, не говоря уже о том, чтобы быть похищенным или взятым в заложники ради выкупа или вообще убитым», — отметил иерарх.

Согласно данным, которые привел патриарх Григорий, 450 000 христиан уехали из Сирии вообще или стали беженцами в собственной стране, включая всю семью его отца.

Седмица.Ru