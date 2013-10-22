Солист группы Scorpions позвонил и спел пациенту Первого московского хосписа

22 октября солист группы Scorpions Клаус Майне позвонил и спел пациенту Первого московского хосписа Алексею Аничкину, мечтающему о встрече с группой.

Через переводчиков музыкант сказал, что ему очень приятно, что Scorpions помнят и любят в России. Он бы очень хотел видеть Леонида на сегодняшнем концерте, но т. к. это невозможно, решил петь для него по телефону.

Менеджер детских программ фонда помощи хосписам «Вера» Лидия Мониава сообщила, что остальные музыканты «Scorpions» подпишут для Леши открытку, оставят автографы на футболках и передадут подарки в хоспис.

«Я только вышла из Лешиной палаты - он просто счастлив. Говорит, что все это невероятно. Невероятно, что Scorpions пели для него одного».

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