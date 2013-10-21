В Каире неизвестные открыли стрельбу по выходившим из церкви людям

Три человека погибли в Каире, после того как неизвестные в масках открыли огонь по свадебной церемонии, проходившей в коптской церкви. Очевидцы говорят, что вооруженные люди, подъехавшие на мотоциклах, открыли беспорядочную стрельбу по выходившим из церкви людям, сообщает Би-Би-Си.

По данным полиции, ранены по меньшей мере девять человек. Сообщается, что в числе убитых - восьмилетняя девочка, которая скончалась на месте.

Ни одна из группировок до сих пор не взяла ответственность за нападение.

Инцидент произошел в Гизе - каирском пригороде, где расположены многочисленные иностранные посольства.

Египетские средства массовой информации цитируют коптского священника Бешая Лофти, заявившего, что с конца июня церковь оставалась без полицейской охраны.

Община христиан-коптов в Египте уже не раз становилась мишенью исламистов, которые считают, что копты причастны к свержению президента Мохаммеда Мурси в июле нынешнего года.

Когда командующий египетской армии генерал Абдул Фаттах Сиси объявил по телевидению о низложении Мурси, коптский патриарх Александрийский Феодор II (Тавадрос) стоял рядом с ним.

Феодор II заявил тогда, что предложенный военными план дальнейших действий "разработан уважаемыми людьми, действующими в лучших интересах Египта".

Самому патриарху после этого исламисты не раз угрожали расправой, по стране прокатилась волна убийств христиан-коптов, а их жилища и принадлежащие им магазины и офисы подверглись нападениям.

Коптская православная церковь – одна из древнейших христианских церквей – была основана в Александрии примерно в 50 году нашей эры. Христиане составляют по меньшей мере 10% населения Египта, это свыше восьми миллионов человек.