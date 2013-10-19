Патриарх Варфоломей впервые посетил Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне

17 октября Константинопольский Патриарх Варфоломей впервые за многолетнюю пастырскую деятельность посетил Русский монастырь св. великомученика Пантелеимона на Афоне.

Монастырский двор и путь к собору, в котором Предстоятель Константинопольской Православной Церкви совершил Божественную литургию, был устлан лавровыми ветвями.

После литургии Патриарх совершил панихиду по погибшим во время авиакатастрофы во время паломничества на Афон Александрийскому Патриарху Петру VII и другим иерархам Александрийской Православной Церкви (11 сентября 2004 г.).

Патриарх Варфоломей вручил игумену Иеремии наперсный крест и пожелал братии «сохранять афонские традиции, избегая действий, которые могли бы огорчить Мать Церковь», а также «преуспеяния в монашеском делании вдали от националистических устремлений».

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