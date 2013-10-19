В Сирии освобождены ливанские паломники, похищенные больше года назад

В Сирии отпущены на свободу девять ливанских паломников, захваченных боевиками оппозиции больше года назад. В настоящее время паломники уже находятся в Турции, а позже будут доставлены в Ливан, сообщает ИТАР-ТАСС.

22 мая 2012 года группа из 12 ливанских мусульман-шиитов, возвращавшихся на родину после паломничества в Иран, была похищена боевиками так называемой Сирийской свободной армии /ССА/. Инцидент произошел в 45 км от города Алеппо на севере САР, недалеко от турецко-сирийской границы.

В распространенном в пятницу заявлении исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати сообщается, что девять паломников, остававшихся в плену после освобождения троих их товарищей, вновь обрели свободу при посредничестве главы МИД Катара Халеда бен Мухаммада аль-Атыйи, министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу и президента Палестины Махмуда Аббаса.

"Мы благодарим все дружественные страны, сделавшие свой вклад в освобождение / заложников/", - говорится в заявлении.