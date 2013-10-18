Патриарх Мелькитской церкви: христиане Сирии бегут из своих домов

Патриарх Мелькитской греко-католической церкви Сирии Григорий III Лахам сообщил Би-би-си, что почти треть всех христиан страны были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь расправ.

По данным патриарха, 450 тысяч прихожан различных христианских деноминаций из 1,75 миллиона проживающих в Сирии были вынуждены переселиться или покинуть государство. При этом он выразил уверенность, что сирийская христианская община выживет вопреки всем невзгодам.

Григорий III полагает, что христиане могут объединить воюющие стороны.

"Мы должны выступать сообща - довольно оружия, довольно насилия, надо вмести идти к лучшему видению мира", - заявил иерарх.