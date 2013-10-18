Шерон Стоун удостоилась награды лауреатов Нобелевской премии мира

Лауреаты Нобелевской премии мира в преддверии варшавского саммита удостоили Награды мира американскую актрису Шэрон Стоун за заслуги в борьбе со СПИДом. Актрисе вручат награду 23 октября во время Саммита лауреатов Нобелевской премии мира в Варшаве, сообщает РИА «Новости».

"Премия присуждается за деятельность, подарившую новую надежду миллионам людей, которые боролись и борются с трагедией ВИЧ/СПИД", - говорится в сообщении оргкомитета саммита.

В длинном списке заслуг Стоун упоминается участие в благотворительных вечерах, на которых собирались деньги для лечения больных СПИДом; сотрудничество с организацией amfAR, исследующей губительный вирус; общественная деятельность.

Награда мира была учреждена в 1999 году. Она вручается на ежегодной встрече лауреатов Нобелевской премии мира. Церемония в этом году пройдет в варшавском Большом театре.