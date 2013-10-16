Имамы разрешили жителям Дамаска есть мясо кошек, собак и ослов

Группа сирийских имамов вынесла постановление, или фетву, позволяющую жителям осажденных пригородов Дамаска есть виды мяса, которые обычно являются запрещенными для употребления в пищу, сообщает Би-Би-Си.

Послание имамов приурочено к мусульманскому празднику Ид аль-Адха, известному также как Курбан-байрам – времени празднования и угощений. В фетве религиозные лидеры дают жителям окружающего Дамаск сельскохозяйственного пояса Гута право есть мясо животных, которых ислам обычно считает непригодными для человеческой пищи.

Была распространена видеозапись, на которой мусульманские священнослужители объявляют, что людям теперь разрешается есть кошек, собак и ослов, чтобы не голодать.

Фетва была вынесена на фоне сообщений о голоде в удерживаемом повстанцами и осажденном правительственными войсками пригороде Дамаска Муадхамия.