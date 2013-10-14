Число погибших в давке у храма в Индии возросло до 115 человек

Число жертв массовой давки, произошедшей в воскресенье у одного из храмов центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, составило как минимум 115 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Ранее сообщалось о 89 жертвах. Ранены порядка 100 прихожан. Среди погибших в трагедии - большое число женщин и детей. Как сообщил газете неназванный представитель индийских силовых структур, найдено уже 100 тел. Некоторые по его словам, скончались по дороге в больницу, поэтому число погибших будет расти.

В воскресенье несколько сотен тысяч человек собрались у расположенного вблизи города Ратангарх храма Мандула Деви, чтобы отметить праздник Дурга-Пуджа, посвященный богине Дурге. По данным источников местных СМИ, давка началась после того как кто-то пустил слух, что мост над рекой Синд перед храмом вскоре обрушится. В момент давки на мосту находилось около 25 тысяч человек.

Разъяренные люди обвинили полицейских в неспособности предотвратить трагедию и начали закидывать их камнями. Шесть стражей порядка были ранены. Власти штата начали расследование обстоятельств трагедии.

Родственникам погибших будет выплачено по 150 тысяч рупий (примерно 2,5 тысячи долларов).

Во время религиозных праздников в Индии часто случаются давки, жертвами которых становятся десятки и сотни человек. Так, в феврале этого года на железнодорожной станции в Аллахабаде в северном штате Уттар-Прадеш произошла давка, унесшая жизни 36 человек. В 2006 году во время давки у храма близ Ратангарха, где произошла воскресная трагедия, погибли 50 человек.