В давке у индуистского храма в Индии погибли более 50 паломников

Более 50 паломников погибли в давке у индуистского храма в центре Индии, сообщает Би-Би-Си.

Тысячи людей собрались на религиозный праздник в храме города Ратангар, штат Мадхья-Прадеш. Полиция сообщает, что давка началась, когда паломники пытались пересечь мост на реке Синд, неподалеку от храма. Большинство жертв погибли в давке, а другие утонули, прыгнув с моста.

Газета Times of India пишет, что трагедия произошла из-за слухов, что мост вот-вот рухнет. По другим сообщениям, полиция применила дубинки, чтобы контролировать толпу, и это вызвало панику.

Смертельные давки во время индуистских праздников в Индии не редкость. В 2008 более 220 человек погибли в индуистском храме крепости Мехрангарх, возвышающейся над городом Джодхпур. В 2012 году в трех таких трагедиях погибли десятки людей.