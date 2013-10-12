На Кавказе одну из безымянных вершин назовут именем Иоанна Павла II

По инициативе львовского горного клуба «Экстрем» началась подготовка украинского - польско - грузинской экспедиции альпинистов, собирающихся покорить одну из безымянных вершин на Кавказе и назвать ее шпилем Иоанна Павла II. Восхождение планируется осуществить в следующем году после канонизации блаженного Иоанна Павла II.

Львовский журналист и альпинист с тридцатилетним стажем Марьян Нищук рассказал, что перед восхождением на вероятную вершину Иоанна Павла II участники украинского - польско - грузинской экспедиции альпинистов будут просить благословение архиереев укоаинськой греко - католической и римо - католической Церквей и Грузинской Православной Церкви.

Радио Ватикана