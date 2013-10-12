Ватикан выпустил юбилейные монеты с ошибкой в слове «Иисус»

Юбилейные монеты в честь папы Римского Франциска оказались выпущены с опечаткой: в надписи вместо Jesus («Иисус») было отчеканено Lesus. Ватикану пришлось отозвать из продажи около шести тысяч монет, пишет Lenta.Ru со ссылкой на BBC News.

Опечатка была допущена во фразе на латинском языке, которую папа Римский выбрал в качестве своего девиза: «Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi sequere me» («Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною»). О реакции самого папы на опечатку пока не сообщалось.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским в марте 2013 года. Он взял себе имя в честь святого Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев, известного своим аскетизмом.