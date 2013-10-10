34 процента католиков в США - латиноамериканцы

Исследование, проведенное по заказу Конференцией католических епископов США проводимое Центром прикладных исследований Апостолата, показало, что 34% католиков в Соединенных Штатах – это латиноамериканцы.

58% католиков в США — неиспаноязычные белые, 34% — латиноамериканцы, 3% — афроамериканцы, 3% — американцы азиатского происхождения, 1% - индейцы и 1% — выходцы с Тихоокеанских островов.

Исследование также выявило, что 22% неиспаноязычных белых жителей США идентифицируют себя как католики. Католиками также являются 59% латиноамериканцев – граждан США, 8% черных и 19% членов других этнических групп.

67% латиноамериканцев иностранного происхождения – католики, в то время как лишь 54% латиноамериканцев, родившихся в Соединенных Штатах, относят себя к приверженцам католицизма. Черных католиков, родившихся в Африке (26%), намного больше, чем католиков - афроамериканцев, родившихся в США.

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